星鏈（Starlink）互聯網服務協助烏軍執行無人機任務。

去年俄烏戰爭爆發後，美國SpaceX執行長馬斯克就宣布，向烏克蘭提供星鏈（Starlink）互聯網服務，使烏克蘭得以使用網路，不受俄軍破壞，對戰場通訊也有幫助。但新傳記《Elon Musk》卻披露，馬斯克曾偷偷命令工程師關掉克里米亞沿海附近的星鏈網路，破壞了烏克蘭對俄羅斯海軍艦隊的偷襲行動。

根據CNN獨家報導，作家艾薩克森（Walter Isaacson）在即將出版的馬斯克傳記中提到，當載有炸藥的烏克蘭水下無人機接近俄羅斯艦隊時，因為「失去訊號被沖上海岸，沒有造成任何傷害」。事後烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）懇求重啟衛星，但馬斯克擔心，俄羅斯可能會動用核武來回應烏克蘭的攻擊。

Walter Isaacson’s biography of Elon Musk revealed that Musk secretly ordered his engineers to shut down the Starlink satellite communications network over Russian-occupied Crimea to stop a Ukrainian drone attack on the Russian Black Sea Fleet in 2022.https://t.co/3OMzPU6Y6s — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) September 7, 2023

馬斯克表示，烏克蘭使用星鏈，威脅向俄羅斯發動戰略攻擊，「已經走得太遠了」，因此拒絕了費多羅夫的提議。

他也形容烏克蘭在克里米亞海岸的無人機攻擊行動，是一次「迷你珍珠港」事件，儘管國際上公認該半島是烏克蘭的一部分。

馬斯克在俄軍入侵烏克蘭並中斷通訊不久後，開始在烏克蘭提供星鏈服務。但據悉在基輔擊退俄軍、展開反攻後，他的想法出現了改變。

他在訪談中向艾薩克森提問：「我怎麼會捲入這場戰爭？星鏈不是為了參戰而存在的，它是讓人們觀看Netflix、享受娛樂、在學校用網路、從事和平活動用的，而不是進行無人機攻擊。」

過去馬斯克也曾向烏克蘭提出建議，放棄部分烏東土地以換取和平，他的立場備受外界質疑。根據《衛報》報導，歐盟執委會上週公布的一項研究發現，俄羅斯散布假消息的影響力在2023年上半年進一步擴大，主要原因在於X平台（前推特）取消了安全標準作為。