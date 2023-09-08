我國基本工資審議會由21名委員組成，包括政府代表、勞方委員、資方委員、專家學者等人，並在每年第三季召開。（林良齊攝）

總統蔡英文上任以來，基本工資已經連七漲，外界預期今天連八漲機率高，且近日公布的8月CPI達2.52％、創近7月新高，今天召開基本工資審議委員會，勞動部部長許銘春會前致詞時表示，8月CPI受到颱風等原因，有相當漲幅，後疫情時代內需服務業表現越來越好，部分製造業受到全球經濟影響，但研究顯示下半年復甦、明年會更好，而如何維持邊際勞工基本購買力將是重要課題。

我國基本工資審議會由21名委員組成，包括政府代表、勞方委員、資方委員、專家學者等人，並在每年第三季召開。

許銘春說，期待今天能夠兼顧雙方權益、和諧理性的溝通，並提及今年8月的CPI受到颱風效應，民生物資有相當漲幅、民眾相當有感，與此同時，後疫情時代內需表現越來越好，大家都在喊缺工、並願意加薪招募勞工，雖然部分製造業受到全球經濟影響，但研究顯示下半年復甦、明年會更好，如何維持邊際勞工基本購買力是重要課題。