高雄高中校長莊福泰的AI動漫頭貼。（翻攝自莊福泰臉書／楊舒婷高雄傳真）

高雄高中校長莊福泰一向支持學生作品，近日他發現雄中學生與他加FB好友，10個有8個頭貼都是走AI漫畫風，讓他在個人臉書發文，沒想到此貼文一出引發7000多名網友朝聖，更有近2000次的分享，隨後雄中學生也以莊福泰原本的頭貼繪製AI漫畫風，莊福泰立即更換成頭貼，讓網友及雄中學生大讚「校長太帥啦」！

近期AI盛行，許多學生會利用程式繪製自己喜歡的人物或頭像成為AI漫畫風，而雄中學生也跟上這股風潮，讓莊福泰每次在接受好友邀請前都要先進去對方的個人頁面看對方身分，確定是認識的後才加好友。

後來莊福泰漸漸發現此風潮多在雄中學生身上，因此貼文表示「怎麼分辨FB好友要求是雄中的學生，我覺得還挺好辨識的，那種頭貼充滿中二卡漫風格，還帶有死眼神的，十個有八個都是！」並附上幾張學生的AI頭貼，此文一出引發7000人朝聖按讚，更有近2000次的轉發。

接著學生為了讓莊福泰跟上風潮，自己利用AI程式將他原本的頭貼也變成AI金髮雙馬尾美少女，莊福泰為了保留學生的心血，更直接將照片換成FB頭貼，讓雄中學生為之瘋狂。

莊福泰表示，自己一直都很珍惜學生的作品，當初是因為學生加好友都要查對方是誰，才發現很多同學頭貼都是走AI動漫風，就隨便抓了幾個風格的圖片PO文，後來同學看到貼文就主動替他製作了一張他的AI動漫風圖片，並傳給校長要他換頭貼。他認為現在雄中學生迷AI風就很像他小時候會迷布袋戲玩偶一樣，因此才會掀起風潮。