●美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在東京表示，中國經濟政策多變，美國應降低對中國的依賴，「你們看看私部門受到的打壓，他們改變政策、改變信念，讓中國共產黨擴大掌控」。

●路透報導，知情人士透露中國政府正在起草新規範，將進一步整頓國營企業某些高風險的貿易活動。監管近100家企業的國資委沒有回應媒體的置評請求。報導指出，這項新規原則上針對虛假的貿易行為。根據國資委官網的定義，虛假貿易包括無實際貨物交付或將貨物重複出售給轉賣方，以增加貿易量。一旦相關規範上路，部分國營企業買賣原材料的貿易量可能減少。此外，新規範也可能禁止融資性貿易。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少630.7萬桶，遠超出市場預期的減少206.4萬桶。上周汽油庫存減少266.6萬桶，超出市場預期的減少95萬桶。餾分油庫存增加67.9萬桶，超出市場預期的增加23.9萬桶。上周原油進口量減少25.1萬桶/日。煉廠產能利用率下滑0.2個百分點。

●美國勞工部公布，上周（截至9月2日）初領失業給付人數周減1.3萬人，為21.6萬人，少於市場預期的23.4萬人。上周初領失業金人數4周均值為22.925萬人，周減8500人。截至8月26日止當周，美國續領失業金人數周減4萬人，為167.9萬人，少於市場預期的171.9萬人。

●紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，貨幣政策是否足夠具限制性到經濟重拾平衡，這是一個懸而未決的問題。我們的政策執行狀況良好，但我們仍需要取決於數據。他指的是聯準會在9月召開會議之前釋出的數據。威廉斯今年在聯準會負責決定貨幣政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）具有表決權。

●美國就業數據意外強勁，周四美元指數尾盤漲0.2%，報105.03，盤中一度刷新6個月高點。美元一度升至147.875日圓，再創10個月新高，但尾盤跌0.4%，報147.20日圓。歐元與英鎊兌美元貶至3個月低點。中國房地產市場低迷、消費者支出乏力且信貸增長萎縮，人民幣一度貶至7.3299元兌一美元，創下16年新低。

●儘管美國上周原油庫存跌幅超出預期，但由於獲利回吐壓力升高，紐約期油在周三創下10個月新高後，周四下跌67美分或0.76%，報每桶86.87美元。倫敦布蘭特期油周四收跌68美分或0.75%，報每桶89.92美元，結束了連漲7天的升勢。

●紐約10月期金微跌0.09%，報每盎司1924.1美元。市場觀望美國下周公布的消費物價指數（CPI）。