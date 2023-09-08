新台幣昨（7日）貶破32元大關，今（8日）貶勢進一步擴大，早盤一度觸及32.052元，貶5分。主要受到美國經濟數據依舊強勁，聯準會仍有繼續升息的可能，造成外資撤離回防美國，新台幣也因此重貶。

7日盤中來到32.018元，突破32元大關，創下10個月來新低價，32元是外界認為的央行防線，尾盤央行出手阻貶，終場略為收斂以31.995元作收，勉強守在31元價位。

工商時報報導，匯銀主管指出，近期資金流向來看，美元走強加上人民幣走弱，國際資金顯然不青睞亞洲市場，不只人民幣、新台幣偏弱，日圓也跌至波段新低，整體亞幣行情仍是偏弱，後續新台幣預料先在31.95元至32.05元之間測試。

至於未來央行的態度，匯銀主管預估，央行也不是強硬防守特定價位，主要是避免匯價瞬間失控，若美元買盤太強勢，「央行放手也不意外」，且以目前亞幣貶勢來看，新台幣硬守32元的意義並不大。