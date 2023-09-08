權值股部分，以台積電(2330)開低震盪，跌幅一度逾1%，最低觸535元，現階段股價位於所有均線之下；聯電(2303)力守月線位置；聯發科(2454)營收今日即將公布營收，股價保守觀望，跌幅落在1.5%~2%；鴻海(2317)早盤後股價小跌約0.5%。

傳出大陸恐擴大蘋果iPhone禁令，蘋果股價連2天走跌，同樣衝擊台系蘋概股，指標股之一大立光(3008)開低走低、跌幅3.8%，台郡(6269)、正崴(2392)下挫，華通(2313)、欣興(3037)、晶技(3042)、臻鼎-KY(4958)齊跌。

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳在9月初一共賣出將近9萬股輝達股票，造成輝達股價重挫。AI族群今日持續震盪，技嘉(2376)營收報喜，帶動早盤由黑翻紅，最高站上321元，其後陷入震盪；廣達(2382)開低震盪，盤中跌幅近2%；緯創(3231)開低後一度翻紅，股價多在平盤附近震盪；英業達(2356)震盪整理、跌近1%。

傳產股部分，今日焦點之一即為新建案施工不慎造成鄰近公寓塌陷的基泰(2538)，股價受到衝擊，早盤慘吞跌停，鎖在13.35元，開盤不到半小時有超過3000張排隊急得想脫手。

分析師表示，美國8月ISM非製造業指數高於預期，國際油價及美國10年期公債殖利率反彈，只是注意到美國就業報告透露降溫跡象，且聯準會理事發表鴿派言論，預期9月仍將暫停升息，有利資金行情。大陸政府可能限制政府或是國企人員使用蘋果手機，導致今晨美國科技股下跌，台廠供應鏈仍需觀察後續影響。近期台股量縮整理，類股輪動下指數區間震盪，如能守穩在月線之上，搭配時序步入製造業拉貨旺季、美國經濟續強，加上大陸政策利多聯發激勵，台股仍有操作空間。另外，時序將進入第三季季底，法人作帳也有助個股輪動表現。