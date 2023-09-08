減肥是現代人一生的功課，近幾年來熱門的168斷食法頗受歡迎，有人因此瘦身有成，有人卻未見成效。營養師李婉萍表示，建議此斷食法的進食時間為上午10時~晚上6時。此外，民眾要掌握5個斷食原則，就能沒壓力狂瘦，其中一原則為不用戒掉澱粉，既然吃得飽又能成功減肥。

李婉萍在其臉書表示，168斷食法適合生活作息規律的上班族，腸胃不好及腎臟病友、膽結石患者都不宜。此外，一天24小時中，僅有8小時可以進食，進食時間應選在白天，以符合「日出而作，日落而息」的自然生活作息。

她提出5大斷食秘訣：

1. 進食時間不是什麼都能吃：

許多人在這8小時的進食時間，會狂吃炸雞、薯條、蛋糕等，但這樣會讓熱量爆表，無法達到瘦身效果。在進食8小時內仍要依循健康飲食原則。

2. 不用戒澱粉：

採循序漸進的方式減少澱粉量，從原本吃1碗飯，可先改成8分滿，再調整為半碗飯。另從原本的精緻白飯，部分換為糙米、五穀米、地瓜等，以維持飽足感，還能減少熱量攝取。

3. 一定要吃蛋白質：

蛋白質攝取不足會消耗到本來的肌肉量，肌肉有助減重，肌肉量減少將不利減重。進食時要先吃低脂蛋白質，例如豆類、魚類，其次為蛋類、肉類。此外，肉類要選低脂部位的肉，如雞、魚、海鮮都是優質選擇，要減少紅肉比例。

4. 蔬菜很重要：

每餐至少要有一種深綠色蔬菜，若再搭不同顏色的蔬菜會更好。

5. 不要空腹運動：

因為空腹時運動血糖會太低，容易無力、造成危險外，運動效率和減肥效果都會受到影響。理想運動時間是在飯後2小時，空腹時間不要超過4小時。