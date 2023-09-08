歌手蕭玉芬參加《21世紀新人歌唱排行榜》出道，更組成本土女團「南台灣小姑娘」闖蕩歌壇，不過目前單飛出擊的她，近來遲遲未推出新作品，她也首度鬆口透露原因，還不忘向粉絲喊話：「大家還願意繼續等等我嗎」。

蕭玉芬表示未推出新作品，主要是去年9月底確診後，喉嚨症狀始終未好轉，不僅持續沙啞、失聲，連吞嚥都有異物感，看了幾間醫院後，都得到「無法開刀，只能復健」的回覆，好在持續3多個月的語言治療後，病況奇蹟式的復原，才知道其實是肩頸肌肉緊繃導致聲帶變形，而非開始萎縮，讓原本以為無法再開口唱歌的她，終於鬆了一口氣。

不過礙於脖子以上的腫脹感未消退，讓她持續求醫希望能將病根除去，沒想到診斷結果出爐，居然是罹患「精神官能症」，她指出此症狀不一定會痊癒，即便痊癒也可能復發，目前只能靠吃中藥調理，讓她心情低落向粉絲喊話：「大家還願意繼續等等我嗎」，讓所有人相當不捨。

對此，網友紛紛留言打氣：「我們都會等你的，要乖乖吃藥喔，祝早日康復」、「大家一定都願意繼續等你，聽你唱歌的」、「等到妳康復，等到出專輯，等到無止盡」、「我能理解你的痛苦，好好配合醫生治療，一起加油喔」、「妳還年輕恢復力應該不慢」，多年戰友鄔兆邦也留言：「加油，一定可以的」。