台科大建築系阮怡凱教授。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

黃世禎教授重視與學生的互動，提升課堂專注度。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

教育部公布「112年教學實踐研究計畫」審查結果，台科大建築系教授阮怡凱6年間獲得5次審查通過，更設計出「投標遊戲」，讓學生扮演投標案的各種角色，提升上課專注力。資訊管理系教授黃士禎獲得的補助經費則高於平均水平，充分展現教學能量。

台科大表示，阮怡凱以「導入遊戲式教學探討學生人格特質、心流經驗與學習模式滿意度之關聯性分析」獲得補助，預計開發並設計適合遊戲教材，提升教材吸引力，而他已5次通過教學實踐研究計畫審核。

阮怡凱提到，近年來部分學生較難完全專注於課程中，如果繼續使用傳統的講述教學，學生可能僅僅是「人到心沒到」而已。他曾規畫「投標遊戲」讓學生在課堂上扮演現實中建築投標案的各種角色，如：業主、投標商、營造廠等，透過遊戲的競爭與合作，提升學生學習動機與溝通能力，不僅使學生自願完全投入課堂，也提升學習成效。

面對科技與教學環境快速改變、學生學習動機下降等挑戰，阮怡凱認為，不能用傳統思維看待現今教學工作，教師應重視教學現場問題所在，並設法改善困境，創新教材和教學方法，提升課程內容吸引力與教學品質，從而讓學生在學習中獲得更好的體驗。

黃世禎則以「均能團隊程式碼審查教學方法對程式設計課程學生學習動機與成效關聯性之研究」通過審查。累積超過30年教學經驗的黃世禎提到，現今入學管道多元，導致班級修課學生程式設計能力參差不齊，對教學造成一定的困難，除此之外，行動裝置、社群APP等都是造成學生上課分心的一大原因，有些學生發現跟不上進度就容易放棄，形成惡性循環。

計畫中他將透過均能分組及團隊程式碼審查流程，經由團隊間的楷模學習、合作學習與同儕互評等，讓同組中程度優異的同學可以輔導程度較弱的同學，提升團隊整體及個人的程式設計能力，學生也可以藉此獲得成就感。如同職場導師（Mentor）及互幫互助，有利於凝聚團隊共識、達成共同目標。此外，黃世禎教授指出，業界技術不斷推陳出新，老師除了授與基礎的知識技能外，培養學生自學、邏輯思考與解決問題的能力也相當重要。

黃世禎教授已獲得3次教學實踐研究計畫的審查通過，他認為教學實踐計畫就是將教學與研究結合，讓老師可以將研究的專長應用在教學上，從而解決教學現場會遭遇的困難與挑戰，此外也能增加研究生參與執行計畫的機會，同時課堂上也會邀請業界師資進行協同教學，讓學生可以緊跟業界技術，避免學用落差。

教育部自107年度開始推動教學實踐研究計畫，直接補助教師進行課程教學創新研究，協助教師透過研究方法及評量工具進行分析驗證，鼓勵翻轉教學模式，實施多元創新的教學方法，提升學習成效。計畫申請件數累積至今已超過1萬9000件，共有超過8500件通過審查，自107年度至112年度，台科大共113件計畫通過審查。