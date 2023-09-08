基泰建設的豪宅建案「基泰大直」因施工不慎，導致大直街94巷的民宅承受不住壓力而下沉，1樓變成地下室，台北市長蔣萬安8日上午已親赴現場視察。住在大直的女星曲艾玲，受訪時透露孩子的學校離事發地點很近，校方已宣布停課至下周一。

曲艾玲對投資房產很有一套，首購南港區的28坪房，增值逾2倍，後來她為小孩考量生活環境，2007年搬到綠地多、空間寬敞的大直，坪數約65坪。已在大直定居10幾年的曲艾玲，去年4月才重新裝潢，內部風格走高雅、溫馨，這回基泰建設出包，她也成為受災戶。

曲艾玲位於大直的豪宅內部。（圖／fb@曲艾玲&毛毛咪咪的時尚生活 ）

本報記者詢問曲艾玲，她受訪表示：「昨天下午接送小孩放學，經過那邊沒察覺異樣，直到晚上看新聞，才驚覺出事了，發生這樣的事情很難過、很遺憾，我知道學校有同學就住在那邊。」事發後許多家長伸出援手，有的提供住處，有的集結物資，希望能第一時間幫到受災住戶。

曲艾玲孩子就讀的道明中學也受到波及，校園後圍牆、操場都出現龜裂，曲艾玲說：「校方已經請相關單位來勘驗，所幸教學主建物沒受到影響，今天早上緊急通知暫停使用校園，預計下周一就能恢復上課。」曲艾玲的住處離坍塌處有十多分鐘的車程距離，目前不擔心會受到影響。

住在大直的名人除了曲艾玲，還有立法院前院長王金平，他住在大直40年，住家緊鄰實踐大學，坪數約60坪，離這次基泰大直的基地不遠。而這起工安事件爆發後，附近不少社區被斷水、斷電、斷瓦斯，已有居民連夜暫居旅館。