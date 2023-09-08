台北市中山區大直街一處民宅因旁邊基泰建設建案施工不慎，導致公寓下陷，1樓變成地下室，除了緊急疏散住戶外，今天還發現鄰近的道明外僑學校操場及圍牆都出現大裂縫，校方擔心師生安全，今天預防性停課一天。

事故現場災情擴大，從民眾提供的照片可見，位於下陷公寓對街的道明外僑學校圍牆出現巨大裂縫，操場地面也有大大小小、如蜘蛛網狀的裂痕，畫面怵目驚心。

教育局已向道明外僑學校確認，今預防性停課一天，以策安全。

學校圍牆裂成兩截，操場地上也有不少裂痕，畫面怵目驚心。（民眾提供）
學校圍牆裂成兩截，操場地上也有不少裂痕，畫面怵目驚心。（民眾提供）
道明外僑學校操場地板、圍牆都出現大大小小裂縫，今天預防性停課一天。（民眾提供）
道明外僑學校操場地板、圍牆都出現大大小小裂縫，今天預防性停課一天。（民眾提供）
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