蘇聖峰指出，這波美股大漲主要是由科技巨頭尤其AI相關所帶動，漲得又急又兇，使得許多具長期投資價值的個股未受到青睞，尤其許多ESG個股遭到錯殺或低估。在投資人居高思危下，後市可望轉進基期相對低的利基股，ESG股除了股價相對低階外，亦具三大利基：一、極端氣候、供應鏈斷鏈危機所帶來的營運風險，讓企業更願花費高額成本投入ESG事務；二、對社會與環境議題相當重視的Z世代年輕人逐漸成為消費及工作主力；三、各國政府對減碳的法規更趨嚴格，為ESG產業的發展推波助瀾。可以說，ESG是未來成長趨勢最明確的範疇，後市深具補漲空間。

就類股操作建議，蘇聖峰表示，投資主題上首要看好滲透率平穩向上的電動車，價格下調、技術突破、消費者觀感改善都會推動產業發展；基本面穩健、不少個股基期偏低的中大型工業類股則有望續強。此外，亦看好評價合理、受惠新科技革命的AI智慧能源主題個股；回收、電力公用事業等防禦型產業可逢低布局，其對風險平衡有助益。區域上，偏好美國，在類股輪動開始加速、永續題材的熱度再起的情形下，未來6個月有望持續反彈。