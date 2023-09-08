TUF Gaming Radeon 7800 XT / 7800 XT白色版與TUF Gaming Radeon 7700 XT等三款顯示卡，擁有較前代產品更出色的效能與散熱，亦維持相同的低噪音水準和功耗，將為重視耐用性、安靜空間和流暢遊戲畫面的電競玩家帶來極致體驗。

TUF Gaming Radeon RX 7800 XT，此款2.96 slot插槽的顯示卡，具備3840串流處理器，以及全新境界的時脈速度，搭配256位元的16GB GDDR6記憶體，內建多項可延長使用壽命的高品質元件與獨家技術，包括：軍用級電容、全自動製程，同時經過144小時驗證測試，再加上內附的顯示卡固定架，將在未來多年持續為遊戲呈獻穩固動能。此外，TUF Gaming Radeon RX 7800 XT的通風背板與三組軸向式風扇，除有助空氣流通，還可提供比前代產品更高的風量與風壓，冷卻、降噪效果兼具！

至於全新Prime金牌系列，擁有高品質電源供應器的所有特點，如：全模組化設計，可大幅減少不必要的連接線，維持電腦內部整齊俐落；原生16-pin 12VHPWR接口與線材，能完全相容NVIDIA GeForce RTX 40系列顯示卡，以及確保供電元件維持冷卻的雙滾珠軸承風扇，大幅降低運作溫度及噪音，延長組件使用壽命。