北京擴大遏制政府職員使用iPhone手機，今天引發美國國會議員關切，也令人憂心與中國大量往來的美國科技企業可能會因中美之間與日俱增的緊張關係而受創。

路透社報導，北京當局近幾週來要求部分中央政府機關職員停止在工作時使用蘋果公司（Apple）的行動裝置，消息一出，蘋果股價跌逾3%，且即將出現去年11月以來最大的2天跌幅。

幾名華爾街分析師表示，中方的限制措施顯示，即使是與中國政府擁有良好關係，且在這個世界第2大經濟體擁有大量業務的企業，也免不了受到中美日益緊張關係的影響。

由於華府試圖限制中國取得尖端晶片技術等關鍵技術，而北京欲減少對美國科技的依賴，中美之間的摩擦近年來持續惡化。

與中國業務往來最頻繁的美企之一、蘋果供應商高通公司（Qualcomm Inc.）在幾間大型科技企業中股價跌幅逾7%，損失最為慘重。

美國兩大黨國會議員紛紛對中國產品據稱可能構成國安風險表達憂心，迫使拜登政府對北京表現更為強勢。

聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）指出，北京祭出這項更廣泛的禁令並不意外，這顯示出中國是如何試圖限制西方企業進入中國市場。

共和黨籍的蓋拉格向路透社表示：「這是典型的中國共產黨行徑，在電訊領域推動中國的國家龍頭企業，慢慢壓縮西方企業的市場准入。」

美國民主黨籍聯邦參議員、參院情報委員會主席華納（Mark Warner）也表達類似顧慮，說「隨著中國經濟陷入停滯，我們可能可以預期（中國）對外國企業採取更強勢的舉措」。

中國已限制飛機製造商波音公司（Boeing Co.）和記憶體晶片製造商美光科技公司（Micron）等重要美企交貨。

在iPhone銷售表現困難的時期，中國一直是蘋果公司的一大亮點。

英國金融服務公司Hargreaves Lansdown投資與市場分析師史屈特（Susannah Streeter）說：「中國對蘋果來說是至關重要的市場，不僅因為中國是超級重要的製造業樞紐，也因中國是愈來愈重要的收入來源。」

蘋果近1/5的收入來自中國。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1120908