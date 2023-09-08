【全程字幕】大直民宅塌陷！都更案沒做「這事」釀禍 蔣萬安回應了 @ChinaTimes

台北市大直街94巷弄內民宅因工地施工嚴重傾斜，市長蔣萬安今天表示，已調車灌漿穩定狀況，不希望再有傾斜或下陷，安全無虞後會通知住戶返家，但不排除可能擴大預防性撤離。

台北市警消昨晚8時34分獲報，大直街巷弄內有民宅傾斜且磁磚、牆壁龜裂。北市府相關單位到場研判有安全疑慮，要求疏散住戶，幸無人受傷，但後續針對坍陷處灌漿時，大樓的一樓忽然下陷，而建案旁臨路也坍塌。

蔣萬安今天上午再度到場了解狀況後接受聯訪表示，從昨晚開始調度水車灌漿車，持續針對坍陷處灌漿，共預防性撤離197戶、369名住戶分別入住到9間旅館。

蔣萬安說，現階段以先穩定狀況為主，同時安排地下監測器持續監測，包括針對下陷建物及鄰近相關建物狀況，不希望再發生任何傾斜或下陷，目前預估相關維護工作需要約3天，等現場安全無虞後，再通知住戶返家。

至於議員及住戶提到市府曾發公文讓工地繼續施工。蔣萬安表示，依工地施工鄰損爭議處理規則，建管處在4、5月確實收到書面申訴，並通知承造、監造等專業工程人員，到場做勘查與檢驗，當時了解無直接關聯，因當時做連續壁且未開挖，市府依相關規則執行。

蔣萬安說，目前了解是建商向下挖到第3層、約12公尺處，當時因還未完全做好大底，無法承受壓力讓連續壁折斷，造成旁邊建物傾斜下陷，第一時間疏散並派人到場協助，目前就是先穩定現場建物狀況及民眾情緒，至於發生傾斜下陷原因，會全面了解。

對於建商責任部分，蔣萬安表示，會釐清相關責任，並全面深入調查此事件發生原因，該負起責任就必須要負擔，但會先協助住戶，不只是安置及後續求償，且若要協助拆除重建也會全面協助，後續也會發放慰問金給受災戶。

媒體詢問，補償住戶應由市府負責還是建商承擔。蔣萬安說，依法都有相關規定，會依法給予補償，等釐清原因後，誰要負責一定依法協助住戶追償。

此外，北市近期出現多起天坑等重大工安意外的發生原因為何，蔣萬安表示，不管是今天發生事件等，會要求相關施工單位包括建築廠商等要求清楚交代，並查明真正事故原因，全盤檢討了解。（編輯：郭諭儒）1120908