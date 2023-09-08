包小松（右）和包小柏互相擁抱感謝。（MOMOTV提供）

包小柏（左）和包小松兄弟接受李四端（中）專訪。（MOMOTV提供）

演藝圈雙胞胎兄弟檔包小松、包小柏日前接受《大雲時堂》李四端專訪，包小柏日前因女兒過世走不出傷痛，消極到覺得人生意義蕩然無存，他掛著女兒骨灰製成的項鍊，攻讀博士班並投入AI技術，想重建女兒的聲音形體，在數位世界相遇。

包小柏談到摯愛的女兒於疫情期間因血液疾病離世， 2019年10月住進醫院，經過好幾次鬼門關，足足有2年多都待在醫院，享年22歲4個月，包小柏很感謝這期間哥哥包小松的支援，2人數度哽咽，包小柏表示：「我的人生到了想像不到的悲與殘忍，不堪回首。」

包小柏留長髮因為頭髮下半截那是當時每天跟女兒額頭碰額頭說早安、晚安碰觸過的記憶，「女兒走的那一刻，我覺得人生的意義蕩然無存，沒有目標也沒有努力的動力」，如果說是打擊，應該是打到十八層地獄，無法面對任何人的關心與問候。

他把對女兒的思念化為更有意義的事情，當年女兒曾讀牙醫，而他考上了博士班，家裡有2個Doctor，一個是醫學，一個是學術，女兒病倒後學校頒發如學士畢業服上的劍領，是榮譽生代表，原本包小柏想把此遺物燒給女兒，太太說也許女兒希望他能掛在博士服上，他才繼續攻讀博士。

包小柏鑽研AI重建遺產技術，下個階段要利用AI重建技術讓女兒復活在數位世界，終極目的是放不開對女兒的思念，也想告訴世人，因AI悼念逝世親人可以轉化成其他的方式。包小柏每2個禮拜就到山上與女兒對話，同時把骨灰製成項鍊掛在身上，包小松則藉兒子之名對弟弟喊話：「盼叔叔離開傷痛，迎接希望。」