F-15EX「鷹式II」（Eagle II）戰機

就在美國空軍對採購F-15EX「鷹式II」（Eagle II）充滿不確定性之際，製造商波音（Boeing）說，波蘭對買這款戰機興趣濃厚。目前華沙正放手大採購國防裝備，其中包括新型戰機等。

綜合外電7日報導，波音周四稍早宣布，將出售波蘭為數不明的F-15EX戰機。至今「鷹式II」唯一的顧客只有美國空軍，而空軍在接收兩架F-15EX後，正打算採購總數達104架的這款戰機。

雖然印尼政府8月宣布，正式承諾採購24架專為雅加達打造名為F-15ID 的變體版F-15EX戰機，但交易尚未敲定。波音公司全球業務開發歐洲和美洲高級總監弗拉德（Tim Flood）在聲明中說，波蘭對F-15EX的興趣證實，它正致力加強軍隊的備戰力和戰鬥效能。他並強調，F-15EX有卓越的作業互通性，支援性和經濟可負擔性，加上有能支持波蘭發展獨立國防能力目標的強健工業計畫。

F-15EX是F-15的最先進版，裝備了主動電子掃描陣列（AESA）雷達，還有先進電子戰套件等。波音經常吹捧它的作戰航程和酬載力。

而波音7日在新聞稿中，再度特別提及F-15EX具備搭載先進高超音速武器的能力。不過，F-15EX究竟要如何與波蘭空軍的現代化計畫整合，還無法立即得知。目前波蘭的戰術戰機有第52+批次F-16C/D 「毒蛇」（Viper）、米格（MiG）-29 「支點」（Fulcrum）和蘇（ Su）-22 「裝配匠」（Fitter）等戰機。

F-15EX is ready to land in Poland. 🇵🇱



With unparalleled speed, range and payload, the #F15EX would enhance the national security needs of Poland and the NATO Alliance.



Release: https://t.co/D8rjj0CpKI #MSPO2023 pic.twitter.com/GA3a1caknA — Boeing Defense (@BoeingDefense) September 7, 2023

此外，波蘭除了正在採購F-35A隱形戰機外，最近已開始接收南韓FA-50GF輕型戰機。華沙當局打算最後要淘汰米格-29和蘇-22戰機，而其中有部分米格-29已轉交烏克蘭抗俄。分析指出，就算波蘭採購少量F-15EX，也能提供現有F-16C/D，或是未來F-35A未必能提供的戰力。例如，F-15EX的航程要遠得多，而酬載量也大得多，對於要防衛領空，但隱形性能未必那麼重要的波蘭來說，可能格外有用。