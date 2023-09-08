台中70歲游姓婦人的鄰居多年養鴿，導致她長期吸入鴿子的排泄物，造成肺部產生過敏發炎。（烏日林新醫院提供／潘虹恩台中傳真）

烏日林新醫院癌症中心主任暨胸腔內科醫師許人文指出，吸入型類固醇主要作用於肺部，不會經過消化道跟血液循環，對於肝腎功能不全或是年長者來說比較可以安心使用。（烏日林新醫院提供／潘虹恩台中傳真）

台中70歲游姓婦人胸悶、胸痛及呼吸困難長達2年，期間幾次檢查心臟都未改善，輾轉到烏日林新醫院就診，發現兩側肺葉中密佈著黑白相間的拼布狀陰影，正是「馬賽克」毛玻璃病變，幸經吸入性膽固醇治療3個月順利改善多年不適。

烏日林新醫院癌症中心主任暨胸腔內科醫師許人文指出，毛玻璃病變屬於病因最多樣複雜的間質性肺病。經問診發現，游婦的鄰居多年養鴿，導致她長期吸入鴿子的排泄物，這些吸入性的鴿子排泄物是一種動物性的過敏原，會造成肺部產生過敏發炎的現象，這也反映在胸部電腦斷層檢查，導致出現拼布狀的白肺影像。

許人文說，過敏性肺炎若無盡快醫治，或是反覆地暴露在吸入過敏原之下，長期將導致肺部發炎，最終會造成肺部纖維化，也就是俗稱的「菜瓜布肺」，待那時再治療，效果相對不佳。

他說明，以往過敏性肺炎的主要治療方式是口服類固醇藥物，但是長期服用可能造成月亮臉、水牛肩、高血壓、高血糖等副作用，建議游姓婦人改用吸入型類固醇來治療；吸入型類固醇主要作用於肺部，不會經過消化道跟血液循環，對於肝腎功能不全或是年長者來說比較可以安心使用，也較少全身性副作用。

游姓婦人經3個月療程再次接受電腦斷層掃描，發現毛玻璃白肺已幾乎全部消失。許人文呼籲民眾，若有胸悶、胸痛、呼吸困難的情況，不能一味地當作是狹心症或是心臟衰竭，肺部的疾病也會造成上述這些症狀；而過敏性肺炎的診斷，需要有一定的臨床經驗和技巧，有時候是相對困難的，只要及早尋找出病因，才能夠對症下藥治癒，避免演變成不可逆、預後不佳的肺部纖維化。