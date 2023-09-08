香港昨（7）日晚間降下大雨，並於23點05分發布今（2023）年第一個「黑色暴雨警告」，至今日上午11點止仍未解除，時間之長已打破過往紀錄。而香港各地都出現災情，除了有地鐵站湧入大量泥水外，還有停車場車輛近乎滅頂，部分街道更變得有如瀑布一般，因而被形容為「世紀大暴雨」，香港政府也在清晨宣布今日停課，港交所則宣布上午暫停交易。

九龍黃大仙為此次暴雨重災區，雨水倒灌情形嚴重，黃泥水沿著手扶梯、樓梯湧入地鐵站；根據港鐵的最新資訊顯示，受天氣情況影響及因應觀塘線服務受阻，為維持車站運作及列車服務順暢，東鐵線、荃灣線、港島線、將軍澳線、南港島線及迪士尼線班次會拉長，且港鐵暫時未能提供免費接駁巴士服務。

香港柴灣地鐵站附近路面出現泥濘積水，車輛緩慢通行。（中新社）

由於雨勢實在太大，香港政府於凌晨2點30分表示，將密切評估最新天氣、道路及公共交通服務的情況，並在6點前公布今日是否須停工停課，以保障市民安全；到了5點34分，港府宣布今日停課，並呼籲雇主應該參考8號風球下的工作安排，採取彈性措施，但由於宣布的時間離上班課時間已經很近，引發群情激憤，許多民眾大表不滿。

而除了黑色暴雨警告信號外，香港天文台昨日深夜至今日凌晨，也陸續發布山泥傾瀉警告與新界北部水浸特別報告，其中7日23點至8日0點這1小時間的雨量達158.1毫米，是近139年來最高紀錄。