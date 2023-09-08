台中市梧棲區8日凌晨發生糾紛1死1傷衝突，17歲陳姓少年為了感情分手問題，今凌晨1時許與王姓男子在KTV外談判，一行14人發生肢體衝突，陳嫌涉持刀刺傷王男致失血過多不治；另名17歲王姓少年也受傷送醫救治，警方於5小時迅速破案，將陳嫌等6人逮捕，全案訊後移送檢方偵辦。

調查指出，陳姓少年與蔡女是男女朋友，兩人疑感情問題欲分手；而王姓男子是蔡女閨密的男友，王等人昨晚在梧棲某KTV唱歌，雙方相約談判，王男等人唱歌結束後，兩造人馬14人在門外發生肢體衝突。

衝突過程中，陳嫌亮出1把預藏蝴蝶刀揮舞，造成王男腹部及背部受重傷，王姓少年也受傷，雙雙送醫救治，陳嫌等人迅速逃離現場，前後過程僅約10餘分鐘，據悉，兩派人馬14人多為17、18歲年輕人，主嫌陳姓少年、死者王男等人目前均未就學。

童綜合指出，王男凌晨2時25分送至醫院，已無呼吸心跳，腹部左胸與左後背有開放性傷口，嚴重血胸，大量失血，經急救後於3時16分不治。光田醫院表示，17歲王姓少年右髖、右手肘撕裂傷，左前頸擦傷，頭皮挫傷，經傷口處置縫合後，已離院。

清水警分局指出，獲報後立即組成專案小組，於5小時內迅速將6名涉嫌人逮捕到案，並於陳嫌住家附近大排處，起獲1把以紅包袋裝的丟棄兇刀，全案訊後移送台中地檢署偵辦。