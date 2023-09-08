前年擔任新北市淡水警分局偵查隊警員的蔡至恩與胞兄蔡至儒，被控藉偵辦的性騷擾勒索許姓男子60萬元，得手10萬元，最高法院駁回2人的上訴，依貪汙治罪條例之違背職務收受賄賂罪將蔡至恩判刑12年2月，未扣案犯罪所得10萬元沒收，蔡至儒判刑6年，2兄弟都須入獄。

蔡至恩2021年因偵辦性騷擾案件，與胞兄蔡至儒一起去找許姓被告，蔡至恩身穿刑警背心出示警員證向社區管理員表示要查案，因許的住宅無人開門而離去，當晚兄弟倆聯繫許，約許到一家超商見面，蔡至恩帶著胞兄到場，以偵辦許的妨害性自主案還未立案，勒索60萬元。

許到提款機提領10萬元賄款，但因在提領款項過程中，擔心蔡至恩兄弟日後再以此事不好處理為由，索討更多款項，恐淪為2人之提款機，乃將開啟錄音功能之行動電話放在褲子後方右側口袋錄音蒐證，並在步出超商後，隨即將10萬元現金交付予蔡至恩。

蔡至恩收下10萬元賄款後，藉詞新北市政府警察局淡水分局內尚有其他同仁處理該案，向許稱「我一部分，還有兄弟什麼的」等語，要求60萬元（內含已給付之10萬元），後來許男深感不安而向議員陳情，並以手機全程錄音向檢警檢舉。

台灣高等法院認為，蔡至恩對於違反職務收受賄賂始終飾詞否認犯行，顯見其毫無悔意，判刑12年2月，蔡至儒在許男向議員檢舉後，又尋找許理論，犯後態度不佳，判刑6月，2人提上訴，最高法院駁回確定。