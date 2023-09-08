安謀還說，受到資料中心所需晶片和人工智慧需求的推動，公司預計當前的2024財年(截至2024年3月底)營收將增長11%，明年的2025財年增幅將在20%左右。

此外不願意透露姓名的投資人說，執行長預計，穩健的成長將持續到2026財年，屆時營收成長將達到17~15%之間

執行長Rene Haas和他的團隊告訴現場100名投資人，已經獲得手機市場的99%份額，他並介紹安謀在手機領域以外的前景。

安謀在2023財年中，銷售來到26.8億美元，低於前一年的27億美元；主要是全球經濟放緩期間手機需求疲弱，導致安謀營收陷入停滯。

安謀希望在IPO的估值能來到500億至545億美元，而這比軟銀集團在一個月前以640億美元估值，來收購願景基金所持的部分安謀股份，要來得低。

安謀的IPO已經獲得許多重要客戶的參與，包括輝達、蘋果、Alphabet等，預計將在9月13日完成交易，股票將在隔日開始交易。

安謀對投資人說，雲端運算市場預計到2025年將以17%年均成長率增長，主要是AI進步，推動成長，目前該公司在該市場的市佔僅10%，因此還有很大成漲空間。汽車市場預計增長16%，而手機市場預計僅增長6%。

分析師Ruta Makino說，蘋果100%使用Arm架構，而Arm在智慧型手機佔主導地位，未來的成長動力在擴大Windows PC市場的市佔。

安謀還告訴投資人，自上世紀90年代初開始收取權利金以來，其權利金費用一直在積累，佔安謀營收的大部分。在最近的一個財年，特許權使用費用的收入為16.8億美元，高於前一個財年的15.6億美元。