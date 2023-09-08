超商門市工作不是工讀生的專利，為鼓勵65歲以上高齡待業者重返職場，勞動力發展署中彰投分署攜手統一超商，為企業量身打造「超商門市人員培育班」，邀高齡者體驗超商門市工作，並以「即訓即用」為目標訓練他們，許多人從整理陳列架、高喊「歡迎光臨」開始做起，找回職場樂趣。

走進統一超商福人門市，一聲宏亮的「歡迎光臨」問候提振人心，這名超商門市人員就是今年70歲的張姓學員，她說，幾年前離開行政職務，不太適應退休後生活，一直想尋找職涯第二春，得知「超商門市人員培育班」後立即報名參加，剛開始實習時，連「歡迎光臨」4個字都喊不出口，後來克服害羞，現在每天能開心喊出來。

張姓學員說，第一次從事超商門市工作，在指導專員帶領下，要熟記每個商品陳列架上的商品、整理排面，經過逐步學習與練習，現在自認越來越能勝任這份工作，且店家特別安排1周5天、每天4小時工時，符合高齡者體力負擔。

統一超商支持中彰投分署規畫的高齡者專班課程，分署指出，企業認為門市人員培訓與門市實作，可讓高齡者更認識自己工作內容，且高齡者穩定性高、細心度夠，臉上也總是帶著笑容，對客戶經營、商品銷售的經驗比其他年輕人更熟悉，加上職前訓練，可幫助他們順利銜接職場。

目前高齡者專班已有10名學員與企業主談好工作，9月陸續到職，協助訓練的勞動基金會陳姓承辦人說，專班的規畫是針對年長者，包括書籍教材、講義等都特別放大字體，還加入銀髮族3C基礎課程，幫助年長者學習門市POS機操作，建立他們面對職場的信心。