Matt Olson hits his league leading 47th home run of the season! This is fourth straight game that Olson has hit a home run! 💪



(via @BravesOnBally)pic.twitter.com/cqb7FIHmIj — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 8, 2023

眼看大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）步步進逼，勇士一壘手歐森（Matt Olson）重新找回國聯全壘打王的威力，8日從紅雀大學長溫萊特（Adam Wainwright）手中敲出本季第47轟，連4場開轟刷新本季最佳紀錄，也再度拉開和阿隆索差距，帶領勇士以8比5射下紅雀，終止3連敗。

天使日籍球星大谷翔平全壘打曾一度高居大聯盟第一，不過自從超車歐森後，兩人雙雙陷入一段全壘打乾旱，不過大谷翔平傷勢頻傳，近期再因腹斜肌緊繃高掛免戰牌，連續4場缺陣是近3年新高。就在大谷養傷這段期間，歐森趁機堆高開轟數，此戰前已經連續3場比賽敲出全壘打，追平本季最佳。

紅雀推出壓制力下滑的溫萊特對付勇士兇猛打擊群，自然遭到一頓痛打，包含小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）首局首打席全壘打在內，勇士第一局攻下3分，但系列賽前2戰獲勝的紅雀也不願早早舉出白旗，2局上半同樣以3分回敬勇士。

首局後沒有再被敲出安打的溫萊特，5局下遭到歐森陽春砲轟炸，紅雀再次落後，溫萊特一路投到第6局，體力似乎到達臨界點，被小阿庫尼亞擊出單場第2發全壘打後退場，黯然吞下敗投。歐森在國聯全壘打榜領先阿隆索5轟，也有望追尋隊史紀錄，過去勇士單季最多轟紀錄由2005年安德魯瓊斯（Andrew Jones）的51轟所保有。