未來一個月內將連續有中秋連假及國慶連假，不過台鐵三個工會之一的「全國火車駕駛產業工會」昨（7）日以「行車安全在台鐵公司化16部子法中隻字未提」為由，再度提出今年的中秋及國慶連假「依法不加班」動員令，據了解2天之內已有8成司機員連署。

該動員令由火產工會理事長黃隆華署名，以「台鐵當局的無力、交通部的背信、政府高層的漠視」為題，表示全國火車駕駛產業工會在無奈與悲痛之下，為維護自身的職場安全，捍衛全體會員的權益，決定再行使勞基法賦予的勞權，於今年的中秋節及國慶日國定假日不加班。

動員令指出，台鐵在政客惡意操弄驅使下，改變為公司化了，火產也無奈被迫參與了子法的協商。在面臨明年元旦掛牌的壓力下，子法在勞資雙方協商至今已完成某部分階段性共識，然而造成台鐵公司化的最大議題「行車安全」，在16部子法中隻字未提。火產看見政府對台鐵公司化的動機，僅在台鐵的資產及土地，公司化母法所匡列的員工保障權益，也在子法談判中被偷斤減兩了。

動員令指出，影響司機員最大的自主管理法制化，也在交通部的權謀下，至今仍未依2022年「五一不加班」之後的協議具體實施。火產強烈質疑交通部是否要甩鍋給未來的董事會？近來新購車輛陸續上線運轉至今，火產所提的諸多缺失，未見任何改善；事關火產會員權益，亦未有具體的協商與共識。

動員令表示，現在安全仍是高層口中的口號，「改變」如果是為特定政客而改，行車安全及火產會員的權益並沒有變得更好，試問這樣的改變，火產會接受嗎？為此，火產全體司機員為了自己的未來，沒有理由不前進，沒有藉口不打拼，未來的一切唯有靠自己。