民進黨台北市議員陳怡君表示，當地民眾一開始都很相信台北市政府與建商，但最後都相當失望，認為是官商勾結。陳怡君也呼籲北市府與建商一定要做好後續安置以及相關賠償事宜。（台北市政府提供／丁上程台北傳真）

台北市中山區大直街94巷7日晚間發生民宅倒塌與工地塌陷事件，事發時民進黨台北市議員陳怡君也在現場直到深夜。8日上午陳怡君也再回現場與台北市長蔣萬安視察現場，陳怡君表示，相信蔣萬安與台北市政府會負起責任，但附近居民過去就曾提出申訴，當時更向她表示「我們相信台北市政府，如果市府不理我們再找妳」，結果現在卻變成民眾拿著公文向她控訴官商勾結，這讓當地居民情何以堪？

陳怡君直言，市府相關單位都對附近居民的鄰損表示並不是施工所致，「但這些住戶的家裡就是裂縫、裂痕越來越大，甚至出現漏水的情況，才會跟市府陳情。」陳怡君說，她相信居民不會沒事就想開協調會或向市府申訴，也不會說謊，畢竟家裡真的就是出狀況了。

陳怡君強調，周圍的民眾對於建商以及台北市政府，一開始都相當有信心，當時接獲消息時，當地民眾還直言「我相信台北市政府，如果他們不處理我再找你」，而建商也有派人到漏水、滲水的民眾家中補水泥、抓漏，讓民眾相信建商的誠意，結果現在市府跟建商都稱不是施工造成的鄰損，「如果是因為沒有開挖，那裂痕從何而來？」

陳怡君呼籲，市府與建商應該與安置民眾建立好溝通橋樑，市府也應該盡速穩定當地的安全，讓民眾可以返家收拾物品家當，建商也一定要擔負起企業責任與良心，務必要負起重建民眾家園的重責大任，相關賠償也不能閃躲。