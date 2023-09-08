《特等站站長帽》造型一卡通。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

鐵道迷對於台鐵制服一定不陌生，但其實每位員工頭上戴的帽子大不相同，不同帽邊和線代表不同職位，深藍底、紅色帽邊配上一條金線與一條金色風帶就是特等站站長所配戴的制帽。台鐵與一卡通公司合作推出別具特色的《特等站站長帽》造型一卡通，還原度高，將開放預購。

常進出台鐵車站搭乘火車的民眾，對於身穿制服台鐵員工一定不陌生，而第一印象的焦點，就是那頂帥氣的大盤帽，因此與一卡通公司合作推出別具特色的《特等站站長帽》造型一卡通，是取自於執勤在台北、台中、高雄與花蓮4個特等站站長所配戴的制帽，深藍底、紅色帽邊配上一條金線與一條金色風帶，再鑲上印有台鐵局徽及象徵展翅飛翔翅膀圖樣的金色新式帽徽，有別於其他的鐵路員工，非常具有特色。

鐵道迷們下次在行經這些特等站時可睜大眼睛，捕捉配戴特等站長制服帽的站長專業風采。該《特等站站長帽》造型一卡通，將於9月13日上午10點至9月22日上午10點在台鐵夢工場網路商店開放會員搶先預購，9月27日起在台鐵局台鐵夢工場相關銷售據點，也會備有部分現貨提供鐵道迷朋友現場購買收藏，每組售價550元，每人每次限購5組，數量有限。