Ives周四出具報告，維持給蘋果「優於大盤」（outperform）的股票評級與230美元的目標價不變，稱iPhone 15不僅將提供顯著的新功能，也將提高價格，使蘋果進入「迷你超級周期」。

他認為基礎款iPhone 15的價格將維持不變，但iPhone 15 Pro/Pro Max所配備的晶片、電池和鏡頭升級，這兩款高階版可能策略性調漲100美元。

蘋果將於美國時間9月12日上午10點、台北時間9月13日凌晨1點以線上方式舉辦2023年主題為「Wonderlust」（好奇慾）的秋季新品發表會，屆時應該會推出4款iPhone 15新機，以及Apple Watch S9與Apple Watch Ultra 2等新品。

Ives認為美國行動電信業者可能推出大規模折扣與促銷活動，以及事實上iPhone手機的平均售價已經漲到近900～925美元水準，果粉不太可能會因為iPhone 15漲價而不買單。此外，在12億iPhone手機用戶中，約25%已經4年沒升級手機，因此蘋果可望迎來強勁的新機需求。

儘管Ives很樂觀，但周四蘋果股價仍然連跌了第2天，思佳訊（Skyworks Solutions）、高通和科沃（Qorvo）等蘋概股均重挫逾7%，台積電ADR跌2.40%。彭博報導，北京當局有意將敏感性政府部門禁用iPhone手機的規定擴大到政府支持的機關與國營企業。

Ives表示，對蘋果產品在中國市場恐遭逢巨變的擔憂被誇大了，在中國售出的4500萬支iPhone手機中，公部門只占不到50萬支。我們認為，儘管雜音很大，但蘋果在中國智慧手機市場的市占已經大幅成長，我們估計過去18個月，蘋果在中國的市占成長約300個基點，而iPhone 15將帶來更大的成長動能。