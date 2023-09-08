友通總經理蘇家弘表示，強固型產品因具備高穩定性等特點，在軍工領域應用多元，諸如控制系統、飛彈系統、雷達系統、工作站等，皆有其發揮空間。友通在軍工領域耕耘多年，強固型產品線完整，技術含量領先業界，本次並偕同長期合作夥伴Hectronic展出符合現代軍工需求的加密通訊設備，展現由內而外全方位布局的成果，並呼應軍工領域近年特別強調「整合(Integrated)」的趨勢。

友通攜Hectronic打造加密通訊設備，導入TPM強化安全性。在因應國防領域重視「穩定性」及「保密性」，尤其在軍工領域逐漸「數位化」的趨勢下，資訊保密性格外受到重視。有鑒於此，友通與Hectronic一同開發的19吋客製化加密通訊設備中，特別導入「入侵檢測(Intrusion detection)」的創新設計，透過專用、符合安全密碼處理器國際標準的信任平台模組(Trusted Platform Module, TPM)，強化設備安全。

另外，友通本次所展出一系列強固型產品中，除了具備寬溫、高穩定性、內建多元傳輸介面等軍工產品普遍需求的規格，也帶來能實現邊緣運算(Edge computing)應用，如今年初剛發表的強固型x86 IPC ECX700-AL、搭配Intel 11代處理器的TGU9A2、TGU968等TGU系列SOM等解決方案。

隨著無人機、人工智慧(AI)等新興科技相繼問世，帶動各國升級軍工裝備的需求持續放大；據國際研究調查機構《Research and Markets》的研究報告，也預期至2031年全球軍工市場規模有望來到8380億美元，2021到2031年的年複合成長率為5.8%。著眼軍工市場的成長潛力，本次展會含友通在內的230間首度參與廠商，吸引逾2800家軍工領域的供應商與會。