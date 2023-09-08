台北市中山區大直街一處巷弄連棟民宅，7日晚間發生房屋嚴重龜裂傾斜危機，民進黨立院黨團今呼籲，蔣市府應該積極負起責任，這也是你以前立委的選區，現在你是台北市的大家長，請你負起照顧台北市居民的責任，還有長、中和短期的安置，千萬不要拖。

台北市議員陳怡君今到立院黨團開記者會表示，居民門已經傾協相當嚴重，但都發局今年7月6日卻函覆陳情住戶的公文，內容白紙黑字明確寫道「會勘標的無危害公共安全之虞」，所以不需要列管，才讓附近兩個建案開挖，導致這麼嚴重的後果。

陳怡君表示，蔣萬安用很冷血的一句話說，「當時還沒開挖、當然沒有零損」，但這麼多的裂縫，才會導致第二棟、第三棟也下陷了，蔣市長的說法讓大家無法接受，還說有安置，但只安置到今天，那居民的明天該怎麼辦？一定要有長期安置的計畫。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，台北市建管處提到他們建立的時候沒有認為公共安全之虞，是睜眼說瞎話，希望台北市政府在蔣萬安市長號令下，結合第三方公證團體，提出專業報告，否則受災戶不會只有這197戶，蔣市府應該負責任，民進黨團會保持監督跟追蹤。