38歲香港男星張致恒過去是「BOYZ」成員，因外型帥氣過去可說是萬人迷，2019年他死會迎娶粉絲女友雯雯，兩人雙喜臨門，卻在同時間被爆出曾劈腿5女，遭港媒封為「世紀渣男」，而他和雯雯2022年傳出婚變，因懷了第3胎宣布復合，今年初雯雯才因張致恒欠債，發文要切割，未料近日張致恒發照片承認又生第4胎，夫妻倆一邊吵架喊窮、一邊生小孩的舉止，引來網友罵聲。

張致恒和雯雯結婚4年，生下兩子後一度傳出雯雯受夠張致恒要休夫，在IG限時動態稱兩人已經離婚，沒想到意外懷了第三胎決定破鏡重圓，去年6月迎來第三個兒子，網友問雯雯聽說家裡生活開銷大，為何不戴保險套或結紮？雯雯怒回：「謝謝你關心我家裡的事，但我覺得我沒必要向你交代一切」，另有人問：「已經這麼窮了，為什麼還要再生？」她態度強硬說：「窮不代表沒資格生小孩，上天送的禮物，一定有他的原因，窮就窮養，最重要的是小朋友開心。」

雯雯先前稱已離婚，並回答網友提問。（圖／翻攝自ugly__mama IG）

今年2月雯雯又單方面宣布離婚分居，稱會獨自撫養孩子，並表示很多人稱張致恒欠他們錢，想找雯雯要，她回應，自己也沒錢，不用跟她討，又指出：「如果你是想跟我說我老公又出軌，我想我可以回答你這是事實，其實已經對我沒有什麼影響，我想現在的我已經不會因為這些事影響我的生活或情緒」，夫妻倆關係疑似已到盡頭。

張致恒突然曬出第四個兒子。（圖／翻攝自stevencheung IG）

昨張致恒突然曬出嬰兒照片，寫下：「恭迎四王子回宫！」並透露第四個兒子取名「張天樂」，讓網友超傻眼，紛紛回：「不如認真考慮一下結紮，不要再生了」、「4個小朋友真的夠了，不要再生了，生活好好加油吧」、「加油改善自己的家庭狀況啦！要努力工作啦」、「努力工作，做個好爸爸、好老公，恭喜」。