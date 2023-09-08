新北市長侯友宜日前拋出老人福利政見，其中最受關注的是65歲以上老人排富全額補助健保，儘管外界的看法好壞參半，但依然引發熱議。一份最新網路投票發起調查，結果有相對多數的民眾支持侯友宜的65歲以上排富健保免費政策。

入口網站《Yahoo民調》昨（7）日發起網路民調，截至今天上午11點，已經有超過11800人參與。針對「你是否贊成全台65歲以上免健保費？」的提問，「非常贊成」占48.8%、「有點贊成」占12.8%、「不太贊成」占15.7%、「完全不贊成」占18.2%、剩下4.5%為「不知道／沒意見」。

另在「你認為65歲以上免健保費的支出應該由誰買單？」的題目，有11.0%的網友認為是「地方政府」，而表態「中央政府」該買單的人占54.2%、至於「不贊成65歲以上免健保費」的民眾占28.6%、剩下6.2%為「不知道/沒意見」。

另外根據此項民調的年齡調查，超過55歲以上者僅僅只占23.5%；其餘參與者皆在55歲以下。可見侯友宜提出的老人健保全額補助政見，並非僅老人歡迎，更獲年輕人更，也許可解讀此舉也有助降低青壯年的負擔。