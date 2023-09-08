大陸外交部發言人華春瑩宣布，應大陸國家主席習近平邀請，委內瑞拉總統馬杜洛將於9月8日至14日對中國進行國事訪問。此外，中共中央外辦主任王毅在北京會見來華出席中委高級別混委會第17次會議的委內瑞拉副總統羅德里格。

根據大陸外交部網站，王毅指出。中委雙方密切團結協作，堅定站在正義、和平、歷史正確一邊，不僅維護兩國正當權益，也捍衛國際公平正義。中委已結成牢不可破的「鐵桿」友誼。

王毅稱，中方堅定支持委方維護國家獨立和民族尊嚴，是委方可信賴的朋友。中方願與委方一道，籌備好下階段高層往來，開好本次高委會，推動中委合作取得新進展，展現新氣象，不僅造福兩國人民，也為世界和平穩定作出新貢獻。

羅德里格回應，面對疫情挑戰和複雜國際局勢，委中攜手合作、相互支持，展現了深厚的兄弟情誼。委方衷心感謝中方堅定支持委反對單邊制裁、無理封鎖的正義事業，支持委方建設獨立、自主、有尊嚴的國家，堅信委中關係將迎來更加光明的前景。

他還表明，世界上40多個國家有意願加入金磚，充分表明世界渴望公平正義，呼籲建設更加公正合理的全球治理體系。委方高度讚賞習近平主席提出的系列重要全球倡議，欽佩中國展現的大國擔當和智慧，願繼續與中方加強國際協調配合。

王毅表示，開發中國家群體性崛起，大踏步邁向國際舞台是歷史必然趨勢。當前形勢下，開發中國家要加強團結合作，更好維護共同利益，中方將繼續與廣大開發中國家堅定站在一起，做開發中國家實現發展繁榮的可靠合作夥伴。