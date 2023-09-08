詐騙所得開藝品店，精美木雕遭法拍，藏家蓄勢待發。(行政執行署提供)

行政執行署屏東分署將於下周三、13日法拍東港一整間藝品店，店內木雕種類琳瑯滿目，有莊嚴威武、造型各異的關公像12尊，適合開店做生意的聚寶盆與財神木雕，三國演義裡的孔明、劉備、趙雲、司馬懿等經典人物，以及柚木泡茶長桌、全新乾唐軒等各式不同品牌茶具、電腦桌機含螢幕共59項動產，還有倉庫內的胡桃木、巴花木等不同材質的木桌7張。

屏東分署表示，店家為詐騙案件被告，以犯罪所得購入的各式商品成立這間藝品店，屏東地檢署扣押店內與倉庫裡的各項財產，因木雕等物品保管不易，遂囑託屏東執行分署進行變價程序。

希望藉助分署的拍賣專業，能及時將這些扣押物順利拍出，避免價值隨時間貶損，也可以協助檢方日後紓解贓證物庫保管空間負擔，並確保將來犯罪不法所得沒收及被害人求償權益。

屏東分署將於12日上午10點半至12時，開放民眾在東港直接觀覽，就地鑑賞該間藝品店內全部拍賣品項以及倉庫內的木桌；如無法親自到場觀賞，亦可至分署官網瀏覽照片或線上觀看鑑賞影片。