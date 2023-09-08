立法委員邱顯智、王婉諭8日召開「媒體巨獸2.0？誰買走了中嘉近40％的股權」記者會，揭露2018年12月中嘉交易案過後，中嘉上層股東結構出現巨大變化，將近40％股權已移轉，並要求NCC主委陳耀祥對外說明相關股份是否落入頻道業者、媒體大亨之手？是否違反交易案通過的附負擔條款？

邱顯智表示，2018年12月5日，NCC附加了35項附負擔與承諾事項，有條件通過交易金額高達515億、有線電視用戶數高達120萬戶的中嘉交易案。而在此之前，社會對於有線電視多系統業者交易，可能衍生的媒體壟斷問題，就一直非常憂心。

邱顯智指出，NCC在2018年通過中嘉交易案時，附上非常明確的「反媒體壟斷」負擔事項：「非經本會核准，參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東不得直接或間接經營或控制新聞頻道。」也要求「受讓人所屬系統經營者應按規定變更董事、監察人、持股百分之五以上股東，或發起人、百分之五以上認股人，並載明於營運計畫書中」，這當然包含系統業者的上層股東。

邱顯智說，然而中嘉100％的上層股東「泓策創投」，在取得中嘉100％股份的1年內，「泓策創投」的上層股東就發生非常劇烈的變化。

邱顯智指出，首先，占股24.88％的「泓策投資」，在2019年6月、7月，郭冠群、林秀玲、黃清苑三人，分批出清了手上的所有持股，而這3人正是統籌中嘉交易案的達勝KHL集團創始人，郭冠群還是中嘉目前的董事長。

邱顯智質疑，當時聲稱自行出資的郭冠群等人，為什麼在交易案後的半年內，出清所有持股？又賣給了誰？有沒有頻道業者、媒體大亨，掌握了中嘉的股份，這是NCC必須回答的問題。

邱顯智再指出，占股14.93％的「榮盛投資」，在2020年1月，陳繼業、余彥良、許書林也出清手上所有持股。同樣的，這3人的股份賣給了誰，有沒有頻道業者、媒體大亨掌握了中嘉的股份，也是NCC必須回答的問題。

邱顯智表示，2018年時通過中嘉案的7位NCC委員，就包含現任的NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗，兩人有義務對外說清楚，「泓策投資」、「榮盛投資」將近40％的股份，究竟賣給了誰，除了宏泰公益信託，還有誰是中嘉背後真正的大股東？

王婉諭表示，綜合以上，在中嘉正式交易給「泓策創投」後的1年內，「泓策創投」已有將近40％的股權轉手他人，如果再加上市場盛傳已轉手、佔股9.95％的「弘倉」，等於中嘉已有將近50％的股權發生變動，已經完全改變了NCC通過交易案時，投資方申報給NCC核准的股權架構。

王婉諭質疑，中嘉的上層股東發生如此劇烈的變動，難道NCC、金管會不需要加以檢視？釐清有沒有違反附負擔，有沒有跨越反媒體壟斷的紅線？

王婉諭表示，陳耀祥針對本案有3個問題必須回答，首先，公開資訊都能看到的股權變動，系統業者難道不用依照有線電視廣播法第11條第2項第15款規定，申請變更「持股百分之五以上股東」嗎？NCC究竟是一無所知，還是毫無反應？

王婉諭說，其次，請問陳耀祥主委，中嘉目前的上層股東結構為何？是誰買走了這些股份，裡面有沒有媒體大亨、頻道業者，掌握了中嘉可觀的股權？跨越了反媒體壟斷的紅線，形成了新的媒體巨獸？

王婉諭指出，第三，請問陳耀祥，如果經營或控制新聞頻道的媒體大亨，也取得了中嘉的股份，直接違反NCC在附負擔條件畫下的反媒體壟斷紅線，NCC要怎麼處置，要不要廢止中嘉的交易許可？

王婉諭表示，過去NCC對於新聞頻道、系統業者交易案的監理，已經完全失信於社會，從TBC交易案到鏡電視案，關鍵的問題始終是「幕後藏鏡人是誰」，誰才是真正的大股東，誰是實質的受益人？希望陳耀祥明確回答這些問題，對外展現態度。