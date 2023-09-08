勞動部今天邀集勞資代表及專家學者召開基本工資審議會，全國產業總工會喊出月薪不低於2萬8000元、時薪不低於186元的目標，資方代表則不看好明年景氣，並建議時薪高、月薪脫鉤，比照軍公教調薪更是不合理的比喻。

中華民國全國工業總會常務理事何語表示，日本曾研究時薪與月薪脫鉤分開調整，月薪還另有年終獎金、年假、員工福利等，勞工可以自己調配運用，領時薪的多是年輕打工或中高齡就業，調高時薪對他們會有幫助。

何語說，以景氣來看，製造業連11黑、用電量連6月下降，代表生產量低，第4季工業及製造業採購經理人指數下降，顯示庫存高、周轉率低，顯示工業製造業訂單不理想，明年第1季採購經理人指數也不理想，不看好明年景氣。

何語指出，除非俄烏戰爭今年結束，明年第2季全球庫存量才會消化掉，國內原物料庫存周轉率才會好，今年只有晶圓代工、鋼鐵業好，其他都不好，包括機械業、民生工業、電器用品、生活用品、其他家庭家電用品類等。他也舉例，現在汽車銷售量好，但汽車零組件外銷就很不好。

至於勞方喊出比照軍公教調薪，何語認為，軍公教不是全薪在調整，而是用點數基本薪調整，基礎不一樣，且軍公教的4％是好幾年才調一次，基本工資年年調整，這比喻不合理。

台灣區電機電子工業同業公會副理事長鄭富雄指出，他代表的電電公會，主要訴求就是移工部分，基本工資一漲，移工薪資也跟著漲，公會不是要剝削移工，但要注意對中大型企業的影響。