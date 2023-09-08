美國今天宣布向烏克蘭提供6億美元（約新台幣194億元）的新安全援助方案，其中包括爆破彈藥、掃雷設備和火砲彈藥等。

法新社報導，這些援助不會立即運抵戰場，而是隸屬烏克蘭安全援助倡議（Ukraine Security Assistance Initiative, USAI）範疇，根據此倡議，華府將向國防工業或合作夥伴採購設備，而非從美國庫存中提取。

五角大廈聲明指出，此計畫將「支持烏克蘭戰場所需」，展現「美國堅定支持烏克蘭」。

華府前一天也承諾向基輔提供逾10億美元的軍事與人道援助，其中包括用於M1艾布蘭（M1 Abrams）戰車的120毫米貧鈾彈，預計將於今年年底前交付。

俄羅斯嚴厲批評美國供應貧鈾彈的決定，但五角大廈副發言人辛赫（Sabrina Singh）今天為美國此舉提出辯護。

辛赫對記者說：「我們認為這些將是對抗俄羅斯戰車最有效的彈藥，並將幫助…烏克蘭人保衛」他們的領土。

貧鈾是鈾濃縮的副產物，由於有極高密度特性，能用來製造彈藥，讓彈藥能輕易穿透裝甲金屬板，是一種非常適合針對戰車的彈藥。

不過，貧鈾彈藥一直備受爭議，因為過去在一些用過貧鈾彈的戰區，曾發生癌症和先天缺陷等健康上相關問題，儘管目前尚未有明確證據顯示貧鈾彈會導致這些問題。

自莫斯科2022年2月全面烏克蘭入侵以來，華府已向基輔承諾提供逾430億美元的軍事援助。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1120908