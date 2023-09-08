國民黨總統參選人侯友宜（左一）8日端出「貧富差距」新解方，喊出內任逐步調整基本新制至3萬3千元。（陳薏云攝）

國民黨總統參選人侯友宜8日端出「貧富差距」新解方，喊出內任逐步調整基本新制至3萬3千元，侯大酸，蔡英文曾說過任內調高基本薪資至3萬元，但執政尾聲已不可能達成，侯友宜大批，「蔡政府又跳票」。侯友宜也高聲宣示，只要他當總統，一上任立刻開徵富人稅。粗估會影響1萬餘戶，每年稅收可增加150億，「得罪人的事情還是要做，為了公平正義，民進黨不敢做，我來做。」

侯友宜今舉行「侯友宜來改變- 顧青年、挺加薪、抗通膨」經濟政策記者會，先秀出台灣的貧富差距統計，強調2022年台灣貧富差距已經來到6.1倍，創近年新高。因此侯宣布，必須把基本薪資拉起來，因此他任內會逐年調漲基本薪資達3萬3千元。

侯說道，民進黨政府2016年就說過，任內基本工資要提高到3萬元，「歹勢，做不到，就算明年再提高，最有可能只有27324元」，直批蔡政府跳票。

除拉高基本工資外，侯友宜也提出為鼓勵企業幫員工加薪，有條件提高上市櫃公司、中小企業的盈利扣抵額。另外也提出低薪上班族所得稅減半，只要所得淨額56萬以下，且薪資所得佔課稅總額7成以上者，所得稅可以減半。扶養12歲以下子女，所得扣除額更也提高至50％。

侯說，減輕年輕人賦稅，並鼓勵企業加薪，讓授薪階級可以提高，接著就是訂出富人稅，讓富人多負擔，把貧富差距拉近，這樣才是一個有為政府該做的，錢要花在刀口上，這段時間前瞻計畫大家有很多批評，民進黨不想做不會做的事，侯友宜來改變。

因此侯友宜也大膽宣布，上任後立即開徵富人稅，侯強調，「得罪人的事情還是要做，為了公平正義」，未來只要綜合所得超過一千萬以上，且其中薪資所得不到三成者，將開徵所得稅45％；倘股利所得採分離課稅者，稅率由28％提高至32％。國立政治大學經濟學系教授林祖嘉表示，未來若開徵富人稅，預計全台將有一萬多戶受影響，而每年稅收初步可增加150億左右。

侯友宜競選辦公室國政召集人杜紫軍也意有所指舉例，富人稅看似複雜，但有基本原理，根據財富分析發現，絕大部分的有錢人，主要財富來源是來自於資本所得（房地產、股票等），只有少部分來自於薪資所得，例如有一位董事長，公司發股利就有幾十億，一般民眾都是靠薪水的，所以對於富人課稅就是要從資本所得來看。

會後侯友宜被問及課徵富人稅會不會擔心政治衝擊，侯說，該做的事就是要做，不能每件事都在算選票，台灣的貧富差距怎可以視而不見，「民進黨就是視而不見謀害者，我上任就開徵。」

至於年輕人、養育小孩減輕賦稅部分是否會造成台灣稅損，侯說，稅損來源最多的就是年輕人，這些都是低收入群眾，因此政府稅損，也是回饋年輕人、照顧年輕人。杜紫軍則酸，經過粗略計算，減輕賦稅得稅損，甚至不及民進黨今年普發6千的十分之一。