桃園市人口眾多，垃圾清運量也隨之攀升，巨大家具平均每周高達2000件申請案，為此環保局推出「桃園巨大廢家具清運申請系統」，先於桃園區試辦，由於成效良好，預計15日起開放全市使用。

環保局長陳世偉表示，以往市民會先排出廢巨大家具，再打電話到各區清潔隊登記，但往往因為排出的廢家具數量描述不明確，造成規畫安排車輛無法有效載運，導致廢巨大家具在外堆置太久，嚴重影響市容觀瞻，因此新開發「桃園巨大廢家具清運申請系統」（https://www.tyemid.gov.tw/Convenience/Details/3），提供24小時全年無休的預約服務。

陳世偉說明，該系統會列管所有預約案件，民眾只要上網鍵入姓名、聯絡電話、申請清運地址、預定清運日期及清運種類、數量等基本資料即可完成預約，系統會自動以簡訊通知載運時間及列管編號，盼透過網路系統進行有效管理，確保每個案件都能如期清運完成。

陳世偉提醒，請民眾配合於晚上9時以後再排出，大樓住戶的廢家具也需先自行搬至1樓，並在堆置明顯處貼上列管編號，隔天各區清潔隊即會依約定時間、地點前往清運。至於不會使用電腦的民眾也無須擔心，只要撥打1999或各清潔隊專線電話，一樣可以完成預約登記，如有任何問題可電洽各區清潔隊詢問。

環境清潔稽查大隊林立昌表示，收運回來的廢棄家具經由判定，將可修復或可再造的物件挑選出來，再由家具修繕師傅修復及整新，創造出具有價值的再生家具，不僅可以拍賣販售，也可贈送給有需要的社會弱勢家庭及弱勢團體。而再生價值低的木質廢家具，則經由機器破碎後製成衍生燃料，由廢轉能，藉此減輕垃圾處理負擔，降低環境衝擊，落實節能減碳。