台北市中山區大直街連棟民宅7日晚間因興建工地施工未灌水，造成民宅傾斜龜裂進而下陷。（郭吉銓攝）

台北市大直街94巷弄內民宅因工地施工嚴重傾斜，市長蔣萬安8日表示，已調車灌漿穩定狀況，不希望再有傾斜或下陷。（杜宜諳攝）

台北市中山區大直街一處建築工地地下室施工，周邊房屋7日發生下陷及傾斜狀況，目前已被依法勒令停工，市府目前全力協助進行緊急搶修作業。台北市議員許淑華今(8日)在臉書指出，「2014年為了吳興街284巷內、一樣是基泰建設鄰損事件，召開記者會，要求鄰損爭議建商應該全權負責」，但事隔9年後又看到更嚴重的場景，她痛批，市府真的必須檢討內部控管問題與監督程序，「是螺絲鬆了？」

北市建管處處長虞積學今表示，該工地7日下午地下室開挖工程，疑因連續壁變形開挖面隆起致造成鄰近工地之大直街94巷周邊房屋下陷及傾斜，已要求承商立即進行灌水及灌漿作業，預計需2至3天時間，以填補塌陷之地下開挖面，穩定地質避免建物持續傾斜，建管處將在現場持續指揮搶救，直到完成緊急安全措施確保公共安全。

許淑華則是在臉書談到，2014年時要求建管處不應核發使用執照給建商，為了凸顯問題召開記者會針對官員是否包庇提出質疑，事後才同意協助鄰損賠償。但她也說，事隔9年後又看到更嚴重的場景，市府真的必須檢討內部控管問題與監督程序，到底是螺絲鬆了？還是真的有所謂縱容廠商 等問題，尚待釐清。

另外，許淑華指出，北市目前積極推動都更，據建管處統計本市施工中建築工地計737件，今年度（迄8月31日止），因安全防護措施不合格或施工造成道路等公共設施損壞，違反建築法89條經裁罰者計57件（其中包括崇德街天坑案，以及昆明街道路下陷案）；她認為，這麼多建案正如火如荼進行，不要市民活在恐懼之中，要求蔣萬安市長應於一周內對外公布調查結果，給市民一個完整交代。