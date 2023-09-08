蘋果iPhone及非蘋手機品牌廠新機拉貨啟動，大立光8月合併營收45.45億元，月增30.27%，年增1.89%，為111年11月以來單月新高，也是9個月以來首次月增年增，累計今年前8月合併營收為253.76億元，年減9.96%。

大立光8月合併營收回神，玉晶光表現更好，在iPhone新機及VR產品出貨放量下，玉晶光8月合併營收32.35億元，月增50.6%，年增27.62%，累計前8月合併營收為113.77億元，年增5.97%。

展望9月，大立光表示，9月拉貨動能看起來與8月差不多；玉晶光表示，9月訂單仍然不錯，但最後營收結果仍需看客戶實際拉貨。

儘管8月合併營收表現亮眼，近日外電相繼報導，大陸當局已下達指示，要求中央政府機構官員不但不得在工作中使用iPhone手機及其它外國品牌設備，更不得將這些裝置帶進辦公室，且大陸中央對官員使用iPhone的禁令擬進一步擴大至包括官方機構與國營企業，受此訊息衝擊，蘋果股價連兩天走弱，7日更下跌2.92%，以177.56美元作收，亦拖累大立光盤中股價失守2000元關卡。