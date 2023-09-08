漢來美食2023年上半年合併營收24.09億元、年增達53.06％，營業利益2.45億元、稅後淨利2.02億元，較去年同期虧損1.04億元、0.59億元大幅轉盈，全數改寫同期新高，每股盈餘4.8元。毛利率45.54％、營益率10.17％，分創同期新高及次高。

漢來美食7月自結合併營收3.9億元，月增6.52％、年增達28.15％，累計前7月合併營收28億元、年增達49.02％，雙雙續創同期新高。展望後市，延續暑假旺季、父親節及中秋節等節慶檔期，配合第四季即將開出南港新餐廳及首家街邊店，預期下半年營收可望持續衝高。

而位於南港的「台北漢來大飯店」將於10月試營運，漢來美食將進駐開出7家餐廳，除了火鍋和牛排館預計12月正式開幕後同步迎賓，包括全台最大無樑柱宴會廳、升級版海港自助餐廳、頂級粵菜的東方樓、大廳酒廊和糕餅小舖等5家，均將於10月迎賓。

漢來美食經營高雄漢來大飯店9樓的漢來國際會議廳，2008年於高雄漢神巨蛋廣場9樓開出第2家宴會廳，排除疫情因素，2家宴會廳15年來合計年營收已突破6.5億元，市占率最高突破59％，每年服務超過480對新人，承辦喜宴桌數逾1.15萬桌。

漢來美食此次在台北漢來大飯店3樓開出集團第3家宴會廳，特邀新加坡知名設計團隊DP Design操刀，打造可同時容納1200人的挑高7.5米無樑柱空間，採3大廳、5小廳的靈活變動格局，並在5樓打造造全台首見的「天空森林」戶外透明禮堂露天宴會場地。

漢來美食表示，隨著台北漢來大飯店開幕試營運在即，所有餐飲設施和人員也都陸續就位。儘管消息尚未正式曝光，但台北漢來大飯店宴會廳至年底前已接訂逾2000桌，包括一場100桌的大型婚宴及38場企業大型會議，對此進一步推出春酒尾牙早鳥優惠搶攻商機。