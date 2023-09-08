北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓第一艘「戰術核攻擊潛艦」已舉行下水儀式，並且編派在巡邏朝鮮半島和日本之間海域的艦隊旗下。

據報導，北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）6日出席下水儀式。他表示，海軍配備核子武器是緊要任務，並承諾會向海軍移交更多配備戰術核武的潛艦和艦艇。

報導說：「潛艦下水儀式預示北韓展開海軍實力強化的新篇章。」

路透社報導，分析人士2016年首次觀察到北韓在打造新潛艦的跡象。2019年北韓官方媒體報導顯示，金正恩在視察一艘先前未被報導過的潛艦，指稱這艘潛艦是在金正恩「特別關注」下建造，將會在東岸外海運作。

北韓官媒當時並未描述這艘潛艦的武器系統，也未說明金正恩視察的地點和時間，但分析人士表示，按這艘新艦的體積大小來看，明顯是為攜帶飛彈而設計。

目前尚不清楚這艘新潛艦將配備何種飛彈。北韓曾試射多枚遠程潛射彈道飛彈（SLBM）、短程潛射彈道飛彈，以及可從潛艦發射的巡弋飛彈。

目前也還不清楚北韓是否已經完全開發出安裝此類飛彈所需的微型核彈頭。分析人士表示，若北韓恢復核試，打造完善的微型核彈頭很可能就是關鍵目標之一。

北韓擁有龐大潛艦隊，但已知只有實驗彈道飛彈潛艦「8.24英雄號」（8.24 Yongung）曾發射過飛彈。

「飛彈防禦倡導聯盟」（Missile Defense Advocacy Alliance）資深研究員殷巴（Tal Inbar）表示，從這艘新潛艦的巨大帆罩看來，似乎彈道飛彈和巡弋飛彈都可容納。

殷巴在社群媒體X上發文說：「用不了多久，我們就會看到它發射飛彈。」 （譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1120908