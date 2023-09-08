國民黨高市議員組成的KK政線8日在自由路、同盟路推出首面「挺侯合體看板」，成員中獲黨內提名參選立委的鍾易仲、李眉蓁不但不斷強調「唯一支持侯友宜」，更早早各自掛出約10面與侯友宜的合體看板。他們也呼籲黨中央儘快和民眾黨展開黨對黨協商，儘快提出下架民進黨的合作方案。

李眉蓁表示，侯友宜最近提出80歲以上免巴氏量表、65歲以上免健保費等「友好政策」獲得廣大迴響，連民進黨都跟進照抄，選舉氣氛和以前有所不同。據她觀察，高雄民意市場也悄悄起了變化，以前地方對侯友宜不太認識，現在侯友宜的政策都能觸動人心，相信侯友宜的民調很快就會上來。

鍾易仲表示，侯友宜是首位基層公務員出身的總統候選人，行政歷練完整，非常接地氣，但他這次參選沒有別人順利，各種明槍暗箭比當年亂飛的子彈還可怕，侯友宜個人特質與能力都值得肯定，只是受限在野整合進度導致民調尚未回到原有高度。

李眉蓁、鍾易仲除了為侯友宜加油外，也再次呼籲黨中央正視藍白合的問題，應盡速和民眾黨展開黨對黨協商，聯合政府、內閣制都可以納入討論。近期他們也會提出具體構想，希望國民黨、民眾黨早日提出符合支持者期待的合作方案，共同下架民進黨。