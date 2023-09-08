警方衝到土地公廟前，現場逮捕正在聚賭的賭客。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣社頭鄉鴻門巷土地公廟環境清幽，不但是當地居民納涼休憩的好去處，竟還常有賭客聚賭，警方蒐證確認有大批賭客在土地公眼皮底下開賭後，兩度查緝逮獲共27人，警訊後依賭博罪嫌移送法辦。

社頭鄉鴻門巷土地公廟經常遭人舉報指出，經常有人無視舉頭三尺有神明，公然聚賭，吵雜聲音令附近居民不堪其擾。田中警分局為遏止賭博歪風，由偵查隊及朝興派出所員警多次前往勘察。

警方於5月中旬規畫查緝行動，由2名員警喬裝成父女前往土地公廟參拜並進行蒐證，確認有民眾在該地聚賭後，便由現場周圍埋伏的員警衝上前控制賭客們的行動，當場查扣賭具及賭資2萬多元，逮獲張姓男子等16名賭客。

為防制土地公廟淪為聚賭場所，警方表示，查賭後將該土地公廟列為治安重點場所，編排巡守勤務，卻因此屢遭賭客挾怨報復，檢舉員警擾民及妨害民眾參拜等等不實指控。

警方於8月底再次規畫查緝行動，經過縝密勤務布署，趁賭客們沉浸在賭博的快感時，直接衝入現場將賭客們一網打盡，逮獲黃姓男子等11人。現場1名阿公賭客被逮後碎唸，「老人小賭娛樂一下而已，這樣也要抓！」

田中警分局分局長簡龍宏表示，將嚴加查緝轄內賭博案件，以淨化社區治安，還給民眾一個良好的生活環境。