香港01報導，大陸智庫「南海戰略態勢感知」發布消息稱，隸屬於美國空軍的一架 WC-135R 核戰略偵察機近日自日本嘉手納基地起飛，直闖中國東海識別區後逼近海岸線附近，期間沿著海岸線緊靠商業航線的航道飛行。有軍事專欄分析指，美軍偵察機此番進迫，意在探查共軍核潛艇部隊動向，或提前窺探福建艦。

報導指出，根據飛行航路記錄網站公開發布的資訊，該架 WC-135R 在接近至上海附近空域時，突然進行了一次角度極大的方向調整，一度向較遠的外海方向飛去。在遠離上海一段距離後，該機才重新調整航向，回到原先的航線上。

據了解，美國空軍現役的 WC-135R 核戰略偵察機僅有 3 架，大多被用於執行與核領域有關的軍事偵察任務。此前該機曾多次出現在烏克蘭周邊空域，一度被認為是在探查俄軍是否對烏克蘭使用了戰術核武器。

報導稱，大陸軍事專欄「浩外同學」7日時曾做出分析，認為此次 WC-135R 逼近中國領空，其所執行的任務或有兩種可能性：首先，為探查解放軍火箭軍部隊或核潛艇部隊的動向。考慮到美軍於近日試射了一枚非武裝狀態下的「民兵-3」陸基洲際飛彈，WC-135R 於此時現身中國周邊，或是想探一探解放軍對「美國試射戰略級武器」一事的反應。

其次，是在中國首艘電磁彈射型航母「福建艦」將要海試之際，對該艦進行一番窺探。有鑑於「福建艦」是全球首款非美國製造的「超級航母」，美國軍方必然對其有著濃厚的興趣。