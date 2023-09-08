新北市勞工局與泰國貿易經濟辦事處共同舉辦的「新北市第10屆泰國藤球友誼賽暨水燈節」，將於10日上午9時在新北市市民廣場登場，現場除了有活力四射的藤球比賽，還有水燈節美女選拔。

勞工局表示，本屆藤球比賽共有32支隊伍參賽，包括3支我國藤球代表隊，泰籍移工與我國好手台下較勁，水燈美女台上爭豔比美，讓大家不用出國，就能體驗泰國最受歡迎和最具視覺衝擊力的歡樂慶典。壓軸演出的泰國知名田園歌王Mike Piromporn （邁克·比隆蓬），多張專輯售量破百萬張，他的歌曲膾炙人口、觸動人心。

此次活動特別安排於市府西側大廳聯合服務中心前，設置泰國行動領事服務，提供泰國移民辦理護照、居留證等便捷服務。另設有免費義剪、視障按摩、星相卜卦服務攤位及最新移工法令宣導等攤位，歡迎市民、雇主及移工朋友一同前來共襄盛舉，欣賞異國文化並感受濃厚的泰國風情！