「基泰大直」出包，造成台北市中山區大直街94巷弄6棟民宅嚴重傾斜，基泰建設發出重訊表示深表遺憾，強調絕不推卸責任。基泰指出，已於第一時間要求停工，進行包括安頓受損戶住宿等相關事宜，並在協力廠商的協助下，全晚灌漿穩定工地，防止災害擴大。基泰股價上午一開盤即跳空跌停13.35元，委賣逾8千張。

台北市中山區「基泰大直」建案於9月7日晚間，因營造廠施工不慎，造成鄰房損壞，基泰建設表示，為維護公共安全，已於第一時間要求停工，同時進行相關措施，包括安頓受損戶住宿等事宜。並在協力廠商的協助下，進行全晚灌漿穩定工地，防止災害擴大。台北市政府也大力協助管制交通、斷水、斷電、斷瓦斯，提供現場照明。全案慶幸未有任何人員傷亡。

基泰強調，本次意外，本公司就相關責任絕不推卸，對受損戶會盡最大慰問、關懷與協助安置。關於受損住戶權益，將提供多元之改善方案，也會請市政府、當地各級民意代表、里長協助溝通，務必保障受損戶權益。

對於事件是否造成損失，基泰表示，該建案已全面停工，相關損失金額尚待評估中。本案已投保相關保險，理賠事宜將進行處理。關於建案工程，將報經主管機關會勘安全無虞後，再行申請復工。