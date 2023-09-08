中央推動交通平權，在偏鄉設置幸福巴士，讓公車到不了的地方，民眾都能便利出行，新竹縣尖石鄉目前共有14輛中巴及小型車、營運12條路線，行政院長陳建仁8日前來視察，縣長楊文科也趁機向陳建仁爭取整個新竹縣大眾運輸的補助，能夠中央地方各自分擔一半，這是他認為最迫切需要的幫助。

尖石鄉在2016年推動需求反應式服務，提供當地長者就醫、學童就學等基本行及觀光服務。2017年建置營運資訊平台，提供網頁與電話預約服務。為補足後山服務缺口，2010年導入噗噗共乘預約服務，並在今年推動幸福巴士2.0，提供客貨共載服務。

在2016年至2023年期間，新竹縣政府申請公路局公共運輸計畫幸福巴士營運補助，獲得7510萬元，統計從2017年到2023年8月止，累計載客運輸超過20萬人次，平均每班載客約4至7人，公路局認為績效良好。

此次陳建仁視察幸福小巴，也特地搭乘感受，尖石鄉長曾國大更與陳建仁分享，幸福小巴司機提供如家人般的服務，像是雨天會臨時搭載乘客，讓乘客不避冒雨走到招呼站，或是打電話提醒學生「趕快起床上學了」，讓整個尖石鄉居民都變成一家人。

楊文科則在致詞時趁機向陳建仁爭取全新竹縣交通補助，他表示，尖石鄉的問題幾乎解決了，但新竹縣仍存在諸多大眾運輸問題。今年承蒙交通部支持，提供新竹客運每公里補貼52元，讓新竹客運同意代駛到明年底，他也期盼在地方推動大眾運輸系統之時，能與中央各半負擔補助款，讓客運業者能持續營運、老百姓行得安心。