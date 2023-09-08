醫師陳俞名表示，肉毒桿菌是使用歷史悠久的一種藥物，能應用在許多適應症。（慈濟醫院提供／王志偉花蓮傳真）

偏頭痛發作時，可能連喝水、彎腰用力或刷牙等小事都會引起劇烈疼痛，花蓮50歲潘女士長期受慢性偏頭痛困擾，吃止痛藥成藥與針灸治療成效都已甚微，到花蓮慈濟醫院神經內科醫師陳俞名看診後，每3個月施打肉毒桿菌作預防用藥，再搭配其他藥物，治療8個月後，已有明顯改善，提升生活品質。

潘女士於今年4月底第一次施打肉毒桿菌，之後頭痛頻率與疼痛程度皆明顯降低。她表示，自從前年底一場頸椎手術後就開始有偏頭痛的症狀，並伴隨著肩頸僵硬疼痛，起初以為是手術恢復期短暫的後遺症，後來肩頸好了，頭痛卻仍持續，於是開始四處尋找治療偏頭痛的辦法。

陳俞名表示，肉毒桿菌是使用歷史悠久的一種藥物，能應用在許多適應症，但較少民眾知道也能拿來治療難治型偏頭痛，例如慢性偏頭痛患者。每個月頭痛超過15天且持續超過三個月，定義上即為慢性偏頭頭痛，除了口服藥物，經醫師評估屬於適合進階治療者，即可以申請肉毒桿菌做偏頭痛預防藥。

潘女士分享，除了吃藥稍微減緩，就只能忍耐。所幸經過8個月的治療，如今已好轉許多。「吃藥三個多月後，有一天突然發現使用電動牙刷刷牙的時候，頭不會痛了，那時候真的很開心！」

陳俞名呼籲，對付偏頭痛最重要的是不要忍耐，及時就醫檢查，排除其他疾病作祟的徵兆，確認是否為原發性的頭痛。若是一般程度輕微的頭痛，可至家醫科或是內科系門診掛號；較困難或複雜難治的偏頭痛，可以就診神經科或疼痛科諮詢專科醫師。